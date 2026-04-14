Un cartello con una falsa comunicazione “chiusura per lutto” affisso alla tabella informativa del suo studio medico in via Giuseppe Garibaldi a Campobello di Mazara. È quanto accaduto al dottor Giuseppe Stallone che, proprio qualche giorno prima, aveva annunciato il ritiro della candidatura a sindaco della città. Stallone, per fortuna, non ha avuto nessun lutto in questi giorni, quindi l’affissione del cartello è sembrato un messaggio inquietante. Il medico è venuto a conoscenza di quanto accaduto perchè ha ricevuto telefonate di amici che gli facevano le condoglianze, dopo aver visto appeso il cartello al suo studio. Al dottor Stallone sono arrivati messaggi di solidarietà da tutte le forze politiche e civiche in città, con una chiara condanna del gesto che è stato compiuto. Medico in pensione, Stallone è stato sindaco a Campobello agli inizi del 2000. In questa tornata elettorale per le comunali aveva annunciato la candidatura a sindaco sostenuto da un gruppo di cittadini sotto il nome di “Uniti per Campobello”, poi ritirata senza fare nessuna dichiarazione.