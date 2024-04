L’annuncio di un imminente sgombero dell’ex capannone Grigoli in via Mare a Campobello di Mazara ha fatto allontanare, in maniera volontaria, i migranti senza fissa dimora che vivevano all’interno dell’immobile. Al momento sono rimasti davvero pochissimi migranti e, non è escluso, che possano anche loro abbandonare il capannone confiscato a Giuseppe Grigoli e acquisito al patrimonio del Comune prima dell’intervento delle Forze dell’ordine. Il sindaco Giuseppe Castiglione, proprio qualche giorno, ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale ordinava lo sgombero del capannone per ragioni igienico-sanitarie ma anche perché nel capannone e nelle immediate vicinanze avvenivano attività illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno ci sono cumuli di rifiuti e rimane qualche tenda da campeggio.

AUTORE. Redazione