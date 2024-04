Sono stati completati i lavori di bonifica e di chiusura dei varchi d’ingresso dell’immobile confiscato a Giuseppe Grigoli (tra via Mare e il prolungamento di via Roma) a Campobello di Mazara e da anni acquisito al patrimonio del Comune. I primi di aprile il sindaco Giuseppe Castiglione aveva firmato un’ordinanza con la quale ordinava lo sgombero dell’immobile occupato da migranti senza fissa dimora. Il primo cittadino, nell’ordinanza, ha evidenziato che nei pressi del capannone avveniva anche attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Non appena si è diffusa la voce che da lì a poco sarebbe avvenuto lo sgombero con l’impiego delle forze dell’ordine, i migranti si sono allontanati spontaneamente. La ditta incaricata dal Comune ha provveduto così alla bonifica dell’immondizia prodotta dai migranti che si trovava all’interno del capannone e a murare i varchi d’ingresso al capannone.

AUTORE. Redazione