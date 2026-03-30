Dimissioni immediate e irrevocabili. Baldo Stallone, finora segretario del circolo PD di Campobello di Mazara, lascia l’incarico. Le motivazioni sono state chiarite in un documento inviato agli organi di stampa proprio da Stallone: «nelle scorse ore è venuta meno la necessaria sintonia politica tra la maggioranza dei tesserati e gli organi dirigenti del partito». La frattura, secondo quanto dice Stallone, riguarda diverse decisioni assunte nel tempo, «e da ultimo il metodo di designazione del candidato sindaco (Gioacchina Catanzaro, ndr), avvenuta senza alcun percorso di condivisione con il circolo locale». Baldo Stallone parla di «visioni radicalmente divergenti all’interno dell’assemblea». Le dimissioni di Baldo Stallone arrivano a pochi giorni dalla presentazione della candidata sindaco Gioacchina Catanzaro, sostenuta dal Pd, M5S e Controcorrente. Alla conferenza stampa al tavolo di presidenza c’era seduto anche Baldo Stallone, a fianco il deputato regionale dem Dario Safina. Ora le dimissioni.