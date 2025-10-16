“#Firas @Padova” e poi qualche parola in arabo. È questa la scritta che è comparsa stamattina su cinque punti diversi, ma nella stessa zona di viale Risorgimento, a Campobello di Mazara. Con vernice nera la parola “Firas” è stata scritta sia sul cofano di una Fiat 500 che era parcheggiata proprio di fronte il rifornimento di benzina e poi sulla saracinesca di un’attività commerciale e sul muro dell’attuale biblioteca comunale ospitata in un immobile confiscato e affidato al Comune. La dicitura è stata scritta con vernice anche sul muro di un’abitazione privata in via Giacomo Pantaleo e sul monumento comunale ai caduti di Nassirya . Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri e la Polizia municipale che acquisiranno le immagini delle telecamere a circuito chiuso di alcune attività della zona per individuare l’uomo (o il gruppo) che ha compiuto l’atto vandalico. La parola firas in arabo ha diversi significati possibili, tra i quali perspicace, intelligente, predatorio leone. Ma il significato può acquisire un significato preciso dipende dal contesto. Ai carabinieri toccherà anche capire del perché sulla scritta col a vernice viene indicato il nome della città di Padova. Quale messaggio voleva dare l’autore del gesto?