Non si ferma il fronte di amarezza e indignazione dopo le affermazioni dell’anatomopatologo Roberto David (già in servizio all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano) fatte alla trasmissione televisiva “Lo Stato delle cose” in onda su Rai3. Il camice bianco ha definito Campobello di Mazara come «la fogna d’Italia». Dopo le prese di posizione del sindaco Daniele Mangiaracina, dell’assessore Bia Cusumano, dei consiglieri Francesco Passanante e di minoranza, ora interviene il gruppo “Alternativa civica” che chiede le scuse pubbliche del medico Roberto David. «Campobello di Mazara è fatta di persone, storie e realtà quotidiane che meritano rispetto e considerazione: famiglie che crescono ed educano i propri figli, giovani che guardano al futuro, lavoratori, commercianti, artigiani e imprenditori che, con serietà e sacrificio, portano avanti le proprie attività e contribuiscono ogni giorno alla vita della comunità. È a queste persone, e alla maggioranza dei cittadini che vivono nel rispetto delle regole, che intendiamo dare voce», scrivono dal movimento rappresentato dal presidente del consiglio comunale Paolo Scarpinati, dal consigliere Giusy Faugiana e dall’assessore Vincenzo Pisciotta.

«Crediamo sia necessario distinguere con chiarezza le responsabilità dei singoli dall’identità di un’intera città. Nessuna vicenda, per quanto grave, può diventare il pretesto per generalizzare e attribuire a tutti colpe che appartengono soltanto a chi le ha commesse – aggiungono – Campobello di Mazara è molto più di un’immagine televisiva o di un’etichetta. È una comunità viva, composta da persone perbene, che ogni giorno affrontano difficoltà, lavorano con dignità, coltivano valori e continuano a credere nel futuro della propria terra». E, infine, l’invito a Massimo Giletti, conduttore de “Lo Stato delle cose”: «Venite a conoscere quella parte sana della popolazione che rappresenta la maggioranza dei campobellesi, fatta di persone oneste, laboriose e rispettose delle regole, il cui impegno quotidiano merita di trovare spazio e riconoscimento».