Quella che mancava era solo l’ufficialità, che è arrivata ieri sera: Daniele Mangiaracina sarà candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. A indicarlo è stata la coalizione “Rinascita campobellese”, con una scelta «unanime». «Accolgo questa designazione con senso del dovere e con un obiettivo chiaro: costruire una proposta amministrativa basata su competenza, trasparenza e partecipazione, capace di dare risposte concrete alla comunità», è quello che ha detto Mangiaracina in un primo commento a caldo postato sui social. Per Daniele Mangiaracina è un ritorno in corsa. Dopo l’esperienza di primo cittadino dal 2000 al 2005, Mangiaracina si è ricandidato alla poltrona di sindaco nel 2006, ma venne sconfitto da Ciro Caravà.