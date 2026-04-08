La scelta è stata quella di designare già ora tutta la squadra assessoriale. Così ha deciso il candidato sindaco a Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina di “Rinascita campobellese” che ha presentato chi, se dovesse diventare sindaco, lo affiancherà in Giunta. Nella squadra figurano l’imprenditore Vincenzo Pisciotta, già assessore del sindaco uscente Giuseppe Castiglione e, come delega, si occuperà di agricoltura, attività produttive e Polizia Municipale. Il forzista Leonardo Bascio, consigliere comunale uscente, è managing controller della propria azienda che produce olio e olive. Nella designazione di assessore il candidato Mangiaracina le ha assegnato le deleghe all’urbanistica, lavori pubblici e servizi alla città. Bascio è stato indicato anche come vice sindaco. Monica Scoppio, commercialista e revisore contabile, è stata designata assessore al bilancio, patrimonio, personale, commercio, servizi sociali e sanità. Il regista Piero Indelicato è stato indicato come assessore allo sport, turismo, spettacolo e beni culturali. Infine Bia Cusumano, docente e scrittrice, è stata indicata come assessore alla legalità, cultura, istruzione e arte.