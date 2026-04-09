Che la candidatura scricchiolava si era già avvertito nell’ambiente politico a Campobello di Mazara da qualche giorno, ieri è arrivata l’ufficialità. Il candidato sindaco Giuseppe Stallone si ritira dalla corsa alla poltrona di sindaco. Il medico in pensione e già primo cittadino all’inizio degli anni Duemila, lo ha annunciato ieri con un messaggio di poche parole: «Comunico il mio disimpegno dalla campagna elettorale». Il medico in pensione, dunque, non sarà più il quarto candidato delle prossime elezioni amministrative. In corsa, durante queste settimane, Stallone aveva perso alcuni pezzi: il movimento “Cambiamenti” (con i leader Francesco Passanante e Sabina Lazzara) che dapprima gli era vicino, è trasmigrato col candidato sindaco Daniele Mangiaracina. Ieri Stallone non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione sul perché ha abbandonato la campagna elettorale. In corsa, dunque, rimangono in tre: Piero Di Stefano, Daniele Mangiaracina e Gioacchina Catanzaro.