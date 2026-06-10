Il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina ha assegnato le deleghe agli assessori che aveva già indicato in campagna elettorale. All’assessore Monica Scoppio sono statr attribuite le deleghe al bilancio, tributi, patrimonio, commercio, servizi sociali e sanità. All’assessore Leonardo Bascio (che sarà anche vicesindaco) vanno le deleghe all’urbanistica, lavori pubblici e servizi alla città. Piero Indelicato si occuperà, invece, di sport, turismo, spettacolo e beni culturali. L’assessore Fabiana Cusumano si occuperà di arte, cultura, pubblica istruzione e legalità. All’assessore Vincenzo Pisciotta le deleghe all’agricoltura, attività produttive, polizia municipale e protezione civile. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe all’ambiente, risorse umane, affari generali e organi istituzionali, contenzioso e affari legali.