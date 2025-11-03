«La politica campobellese non candidi più disoccupati per occuparli. La banalità del concetto sfugge, spesso deliberatamente, ai nostri politici e alle loro segreterie». Lo dice Francesco Messina, presidente del Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” con sede a Mazara del Vallo. «Chi di noi affiderebbe un proprio mobile antico ad un improvvisato restauratore per casacca?» riflette Messina, originario di Campobello di Mazara. «La risposta è ovvia, e allora perché la politica affida la “res” attribuendo cariche e candidature a chi non lavora e non sa costruire nemmeno il proprio futuro professionale?».

La prossima primavera Campobello di Mazara andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. «Tocca a noi dire basta a persone che sopravvivono dieci, quindici anni in qualità solo di assessore o di sindaco: è gravissimo che ciò avvenga nelle nostre giunte perché così non si comprendono le esigenze dei cittadini e non si possiede intelletto politico in grado di governare il territorio».