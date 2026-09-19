Da lunedì 21 settembre prenderà il via il servizio dello scuolabus a Campobello di Mazara. L’assessore comunale Bia Cusumano l’aveva annunciato per l’inizio dell’anno, ossia il 15 settembre, ma l’avvio è slittato perché è stato necessario riaprire il bando di gestione del mezzo, essendo andato a vuoto il primo. Ora a fornire gli autisti per lo scuolabus è l’associazione “Voce pubblica Ets” di Campobello di Mazara che è stata l’unica a partecipare al bando comunale. Il servizio al sodalizio è affidato sino al 31 dicembre, ma rinnovabile. Per questi mesi la somma stanziata il Comune si impegna a erogare l’associazione un contributo massimo a rimborso di 1.575 euro. Alle famiglie dei bambini, invece, sarà chiesto un canone di 25 euro mensili. Lo scuolabus nuovo del Comune ha 18 posti e sono stati tutti occupati da bambini e ragazzi che risiedono a Tre Fontane e che frequentano gli istituti dell’obbligo di Campobello. Pochi giorni addietro, nell’aula consiliare del Comune, si è tenuta una riunione tra il sindaco Daniele Mangiaracina, l’assessore Cusumano, i rappresentanti degli istituti cittadini e le famiglie che hanno chiesto il servizio dello scuolabus.