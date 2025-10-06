Da dicembre al via la terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, che anche quest’anno andrà in scena, al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione. Il variegato cartellone, che si articola in 8 spettacoli di teatro, musica e cabaret, quest’anno sarà promosso dalla compagnia teatrale “Il Sipario” con la direzione artistica di Vito Scarpitta, regista e attore marsalese che vanta una lunga e qualificata esperienza in ambito teatrale e culturale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche questa terza rassegna vanta la presenza di importanti nomi del panorama nazionale: Nino Buonocore, Francesca Allotta, Pamela Prati, Sergio Assisi, Martufello, Manuela Villa, Federico Perrotta, Alberto Farina e il divertentissimo e seguitissimo duo di comici napoletani “Arteteca”, celebri per la loro partecipazione a programmi televisivi come “Made in Sud” e “Mad in Italy”. In programma anche musical e spettacoli di varietà per un cartellone che vuole essere al contempo divertente e popolare, adatto ad un pubblico di tutte le età.

La campagna abbonamenti prenderà il via, la settimana prossima, con prelazione per i vecchi abbonati per 10 giorni presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi a Campobello di Mazara. Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito www.liveticket.it. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare la Carta docenti.