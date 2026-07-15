Un uomo di origini marsalesi, residente a Campobello di Mazara, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, un soggetto di. L’uomo, nonostante fosse posto agli arresti domiciliari, in un controllo da parte dei carabinieri, è stato trovato a casa con oltre 1 chilo di marijuana e una mannaia di 30 cm. Nello specifico la marijuana era confezionata in 3 buste termo sigillate per un peso complessivo di 1,25 Kg. con accanto una mannaia di 30 cm di cui 15 di lama. Sia la droga che l’arma sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, è stato tradotto in carcere.