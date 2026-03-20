Quindici agricoltori di Campobello di Mazara hanno partecipato al corso gratuito di aggiornamento sull’utilizzo delle trattrici agricole organizzato dall’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT) di Trapani. Il corso, dalla durata di 4 ore si è tenuto nell’ex chiesa dell’Addolorata a Campobello di Mazara (grazie alla disponibilità della Pro Loco che ha concesso lo spazio antistante l’altare allestito) si è tenuto nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza sul lavoro, obbligatorio secondo il D.Lgs. 81/08. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione che interessa l’area agricola di Campobello di Mazara. Già nei mesi scorsi a Campobello è stato organizzato un corso di primo soccorso. Il progetto prevede inoltre la distribuzione diretta alle aziende agricole del territorio di cassette di primo soccorso: a oggi sono state consegnate oltre 150 cassette, e dispositivi di protezione individuale (DPI), come scarpe antinfortunistiche, oltre 600 paia.