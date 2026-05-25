Un incendio si è sviluppato in una casa che si trova sulla strada provinciale 51 (a pochi chilometri dal centro della città) che unisce Campobello con le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Le fiamme si sarebbero sviluppate nel magazzino a piano terra, dove si trovavano cataste di legno e due auto in disuso. Il fuoco e le fiamme erano visibili a centinaia di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Gli occupanti della casa sono usciti fuori l’abitazione prima che le fiamme diventassero di grosse dimensioni.