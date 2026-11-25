Il movimento politico “Campobello 5.0” aderisce all’area politica del deputato regionale Mimmo Turano (assessore regionale all’istruzione), ossia la Lega di Salvini. L’accordo è stato ufficializzato durante una serata organizzata in un locale di Campobello di Mazara, alla quale hanno partecipato lo stesso Turano e i rappresentanti del movimento politico che a Campobello ha sostenuto la coalizione del sindaco Daniele Mangiaracina. Le simpatie politiche tra il movimento politico e il deputato Turano erano state già rese note qualche giorno addietro, con la pubblicazione di una foto che ritraeva nell’ufficio di Turano, Andrea Passanante del movimento, Nicoletta Moceri, vice presidente del consiglio comunale e lo stesso deputato regionale.

«L’obiettivo dichiarato dal movimento è quello di superare una dimensione puramente locale per rendere Campobello di Mazara protagonista nei processi decisionali che contano», hanno dichiarato dal movimento. E hanno aggiunto: «il nostro impegno è quello di continuare a partire dall’ascolto delle persone e dalla risoluzione dei problemi concreti del territorio, con l’ambizione di contribuire a un disegno politico più ampio».