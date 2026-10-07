Dal 2010, per 16 anni consecutivi, Campobello di Mazara (con le sue frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola) riceve la bandiera verde assegnata dall’associazione italiani pediatri. E anche quest’anno il riconoscimento è stato annunciato a maggio scorso ma la bandiera verde è stata consegnata fisicamente solamente ieri, a fine stagione estiva, all’interno del “Monnalisa Beach” di Tre Fontane. A organizzare la cerimonia è stata la Pro Loco “Costa di Cusa”, alla presenza di Italo Farnetani, ideatore della speciale classifica, di Angelo Tumbarello (suo collaboratore in Sicilia), del sindaco Daniele Mangiaracina, dell’assessore Piero Indelicato e del vice presidente della Pro Loco Giampiero Luppino. Tra le caratteristiche che ha il litorale di Tre Fontane per ricevere in tutti questi anni l’assegnazione della bandiera verde ci sono il fondale basso e pulito, l’ampio arenile e i servizi per le famiglie.