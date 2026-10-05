L’Ebat Trapani contribuisce all’allestimento del campo per l’accoglienza dei migranti lavoratori presso l’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara. L’Ente bilaterale per l’agricoltura, presieduto da Giovanni Di Dia, ha elargito un contributo di 10 mila euro che servirà per il montaggio e smontaggio delle unità abitative dell’Unhcr e date in consegna alla prefettura di Trapani. La decisione, infatti, è stata presa durante uno dei tavoli che si sono svolti su convocazione del prefetto Daniela Lupo, presente anche l’assessore comunale Vincenzo Pisciotta. In questi anni l’Ebat è stata vicina agli imprenditori agricoli ed è l’ente che fornisce anche i presidi di sicurezza per i lavori, oltre che organizzare i corsi di formazione. Lo scorso settembre proprio l’Ebat Trapani ha organizzato al cineteatro Olimpia un convegno su “Legalità, accoglienza e sicurezza”, puntando il focus sul tema dell’accoglienza dei migranti lavoratori.