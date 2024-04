Da Torretta Granitola a Ostia per salire sul gradino più alto del podio del campionato italiano wave di primavera. Francesco Cappuzzo ha dominato la gara che, dopo 5 anni, è tornata a disputarsi in primavera. L’ultima fu organizzata nel 2019. Una giornata perfetta con condizioni che hanno permesso delle bellissime surfate ai 26 concorrenti provenienti da tutta Italia. Francesco Cappuzzo ha dominato la gara vincendo con ampio margine tutte le heat che lo hanno visto protagonista collezionando le migliori 7 onde nelle valutazioni della giuria.

Una bellissima finale che ha visto la sfida tra il siciliano Francesco Cappuzzo, vincitore del campionato italiano 2020, il calabrese Toni Ciliberto, vincitore del campionato italiano 2022, il sardo Davide Calatri ed il laziale Romano Raspini. La gara è stata organizzata dalla sezione di Ostia della Lega Navale Italiana.

Per Cappuzzo un altro successo archiviato. Lo scorso novembre è stato incoronato nuovo campione del mondo di wing foil. Vittoria avvenuta durante la Coppa del mondo che si è disputata a Cauipe, in Brasile. Francesco Cappuzzo ha scelto con la sua famiglia di vivere a capo Granitola, sul territorio di Campobello di Mazara ed è qui che si allena tutto l’anno per poi raggiungere le diverse mete nel mondo dove si disputano le gare di campionato.

