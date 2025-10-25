Il Comune di Castelvetrano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, partecipa anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, giunta alla sua 9ª edizione, con il tema “Coltiviamo la Pace”.

Un’iniziativa che unisce la bellezza del paesaggio rurale alla cultura della sostenibilità, promuovendo i valori di pace, solidarietà e rispetto per la natura, simbolicamente rappresentati dall’ulivo, emblema di vita e armonia.

La camminata si terrà domenica 26 ottobre 2025 con partenza alle ore 10:00 dall’Azienda Molini del Ponte, in via G. Parini n. 29. Si tratta di un percorso facile e accessibile a tutti, della durata di circa due ore, immerso tra gli uliveti del nostro territorio, dove sarà possibile riscoprire il valore del paesaggio olivicolo e delle produzioni di eccellenza che fanno di Castelvetrano una delle capitali dell’olio di qualità.

L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dall’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, dall’UNPLI e dalla Fondazione Italiana Sommelier, rappresenta anche un momento di incontro tra cittadini, famiglie, associazioni e produttori, per condividere un messaggio positivo di comunità e di pace.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata. Per informazioni e prenotazioni: sdirosa@comune.castelvetrano.tp.it – 333 9476443