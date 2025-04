Oggi pomeriggio, verso le ore 13:30, un camion con cestello elevatore si è ribaltato all’incrocio tra la Via Minghetti e la via Mameli nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Castelvetrano.

L’altezza del sottopassaggio ferroviario ha tratto in inganno l’autista del mezzo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Dopo circa un paio di ore dall’incidente e notevoli disagi per la circolazione, il veicolo è stato rimosso grazie all’ausilio di un carroattrezzi dotato di gru. Non è la prima volta che si verificano incidenti analoghi.

AUTORE. Redazione