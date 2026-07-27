Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vitivinicola e culturale siciliana. Tenute Orestiadi, da sempre realtà attiva all’interno del Movimento Turismo del Vino Sicilia, rinnova la sua adesione a Calici di Stelle proponendo un’edizione 2026 raddoppiata nei contenuti e nelle suggestioni. Un doppio evento ideato per promuovere la cultura del vino, la valorizzazione del territorio e l’importanza del bere consapevole e responsabile.

Domenica 9 agosto: Notti di Stelle al Bistrot Orestiadi di Gibellina Il primo viaggio tra vino e cosmo prenderà il via domenica 9 agosto a Gibellina, nella cornice del Bistrot Orestiadi. La serata sarà realizzata in collaborazione con il Planetario di Palermo, che porterà in scena il format “Notti di Stelle: osservazioni e visite guidate alla volta celeste”.

Sotto la guida esperta dello staff del Planetario, gli ospiti potranno osservare da vicino nebulose, ammassi stellari e galassie attraverso telescopi dedicati. L’esplorazione della volta celeste sarà alternata a una cena guidata, in cui ogni portata verrà abbinata a una diversa etichetta firmata Tenute Orestiadi. Costo ticket: 40 € a persona (prenotazione obbligatoria). Contatti per la prenotazione: bistrot@tenuteorestiadi.it | Tel. +39 3508964802

Il secondo, grande appuntamento si terrà lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, uno dei luoghi storici e paesaggistici più suggestivi del Mediterraneo.

L’evento proporrà un’esperienza immersiva tra storia, enogastronomia, arte e spettacolo:

Enogastronomia del territorio: Il ticket d’ingresso comprende la degustazione di 3 calici di vino a scelta tra una selezione delle migliori etichette dell’azienda, abbinati a un percorso gastronomico con prodotti locali (disponibili opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, previa comunicazione in fase di prenotazione).

La serata prenderà vita tra le colonne del Tempio E con le evocative note di un violino elettronico, per poi proseguire con l’energia dei We Man e culminare nell’esibizione travolgente di Lello Analfino & T-Orkestar. Spazio anche alla memoria e al paesaggio con la mostra fotografica a cura di Flavio Leone, un viaggio visivo che racconta l’evoluzione storica del Parco Archeologico attraverso uno sguardo artistico inedito. In linea con i valori dell’evento, la Croce Rossa Italiana curerà attività didattiche volte a sensibilizzare i più giovani al consumo responsabile. Prevista anche un’area bimbi attrezzata, gestita da operatori professionali, per garantire una fruizione inclusiva e serena a tutte le famiglie.

Ad arricchire la notte di Selinunte saranno disponibili due esperienze speciali fruibili con biglietto separato: In volo sul Parco: Il volo ancorato in mongolfiera per ammirare le rovine e il paesaggio archeologico da un punto di vista unico suspended nella notte (15 € a persona, solo 80 posti disponibili) e Masterclass d’eccezione: Una degustazione guidata dei 4 vini più iconici dell’azienda, ambientata direttamente davanti alla maestosità del Tempio E (25 € a persona, solo 30 posti disponibili).

Informazioni e prenotazioni

Ticket Selinunte: 55 € (adulti) / 20 € (bambini).

Per consultare il programma completo, i dettagli dell’evento di Selinunte e acquistare i biglietti online è possibile visitare il link ufficiale: https://tenuteorestiadi.it/shop/wine-experience/calici-di-stelle-al-parco-archeologico-di-selinunte-10-08-2026/