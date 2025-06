Calura e incendi. Stesso copione anche quest’anno. In questi giorni in cui si sta registrando un innalzamento delle temperature con forti folate di vento da nord-ovest, si sono sviluppati i primi incendi, complice la mano balorda dell’uomo. Oggi pomeriggio le fiamme hanno interessato una vasta area di sterpaglie a confine tra il territorio di Campobello e Castelvetrano, in una zona adiacente la strada statale 115 e vicino lo svincolo autostradale di Campobello. Il fumo era ben visibile anche da Castelvetrano e Campobello. Altri incendi si sono anche registrati nella frazione di Tre Fontane.

AUTORE. Redazione