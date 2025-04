L’A.S. Civitas Castelvetrano, nel comunicare che in data 09 maggio 2025 si svolgerà presso la Stadio Comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano la XII edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”, ha appreso dai social che altro gruppo sportivo/associazione ha organizzato, sempre a Castelvetrano, un medesimo torneo calcistico denominato “La partita del cuore e della legalità…………………”, ritiene doveroso, pertanto, precisare che l’evento “Torneo della Legalità” viene organizzato dalla scrivente Associazione da oltre 15 anni e che nel corso degli anni il Torneo ha avuto una risonanza mediatica sempre maggiore riuscendo a divenire un atteso appuntamento annuale, coinvolgendo soprattutto la popolazione scolastica di tutti gli istituti castelvetranesi; Fermo restando che la Legalità appartiene ad ogni essere umano che riesce a farne un principio di vita e che, quindi, non è esclusivo appannaggio dell’A.S. Civitas, la stessa augura al gruppo sportivo/associazione che ha organizzato “La partita del cuore e della legalità…………………” di avere successo, con la certezza che non è mai troppo quando si tratta di affermare dei principi che ogni essere umano dovrebbe condividere.





AUTORE. Comunicato Stampa