Per la prima volta nella storia del calcio campobellese una squadra conquista la promozione in serie C2. Il salto l’ha fatto la “Virtus Campobello 2024” conquistando la finale di playoff, combattuta col Lilibeo, vincendo sul campo per 3 a 1. A firmare il successo che vale il salto di categoria sono stati Marco Stallone, Lorenzo Ingoglia e Nicolò Accardo, autori delle reti che hanno permesso ai gialloblù di coronare una stagione lunga, intensa e ricca di emozioni. Un traguardo storico per una società giovane, ma già capace di lasciare un segno indelebile nel panorama sportivo locale. Al triplice fischio è esplosa la festa della squadra, della dirigenza e dei tanti tifosi presenti, consapevoli di aver assistito a una pagina senza precedenti per il calcio a 5 campobellese. «Abbiamo scritto una pagina di storia per Campobello di Mazara. Per la prima volta una squadra del nostro paese conquista la promozione in serie C2 e questo è un traguardo che resterà per sempre nella memoria della nostra comunità», ha dichiarato il presidente Giuseppe Miccichè al termine dell’incontro. «Vorrei che tutti si ricordassero di queste facce, di questi nomi e di questa maglia. Quando in pochi credevano nelle nostre possibilità, noi eravamo lì ad allenarci, a correre, a sudare e a sacrificare tempo ed energie per inseguire un sogno. Dopo nove mesi di lavoro, impegno e determinazione, quell’obiettivo è diventato realtà», ha aggiunto Miccichè.