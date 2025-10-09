I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo distaccamento CITES di Trapani, supportati da militari del nucleo CITES di Palermo, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del bracconaggio nel territorio di Castelvetrano nei pressi del lago Trinità, hanno denunciato tre persone.
I militari dell’Arma, effettuavano controlli nei confronti di numerosi cacciatori individuati in quella località, tre di questi, venivano sorpresi nel corso di una battuta di caccia al cinghiale in un periodo vietato dal calendario venatorio.
Contestualmente alla denuncia, ai tre uomini venivano sequestrati fucili del tipo carabina, oltre a caricatori, ottiche, cavalletti e tutta l’attrezzatura utilizzata per la caccia illegale degli ungulati.
