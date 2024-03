Il 13 Marzo presso l’ Auditorium del Secondo Circolo Didattico “G. Di Matteo” di Castelvetrano si è svolto l’incontro con gli agenti della polizia postale per affrontare insieme agli alunni delle classi quinte il tema del bullismo e cyber bullismo e della notevole importanza della sicurezza in rete. L’ispettore Rosario Lamberti e la Dottoressa Dominga De Toma , ispettrice e responsabile della Polizia postale di Trapani, hanno tenuto una sessione interattiva con gli studenti, discutendo sul comportamento responsabile da adottare sui social media e sulle conseguenze legate alle azioni on line Illegali.

Gli studenti, molto interessati e motivati, hanno partecipato attivamente al dibattito, ponendo molteplici domande, mostrando una vivace curiosità e portando testimonianze personali.

La scuola ha promosso la campagna promossa dal MIM “ Un Nodo blu contro il Bullismo” che prevedeva di indossare un nodo blu come segno distintivo, un segnale visivo di speranza e coraggio per affrontare il bullismo e il cyber bullismo.

Un percorso che ha portato i bambini, all’interno delle loro classi a svolgere molteplici attività attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi comunicativi: grafico- pittoriche- artistico- espressivo e gestuale.

Ne è scaturita una performance molto significativa e ricca di forti emozioni, che ha espresso al pubblico presente, la consapevolezza acquisita sull’importanza di essere uniti per un obiettivo comune: La Lotta al bullismo e al Cyberbullismo.

La Dirigente Scolastica Maria Luisa Simanella ha messo l’accento sull’importanza dell’incontro con gli agenti della polizia postale, ringraziandoli per la preziosa opportunità offerta ai bambini e per il loro prezioso intervento e soprattutto per il loro quotidiano impegno e dedizione nel promuovere la sicurezza on line tra i giovani.L’incontro ha avuto una rilevante valenza educativa e attraverso la sinergia creata tra le diverse istituzioni ha puntato a promuovere a una comunità digitale più sicura e responsabile.

Floriana Garamella, ins. Referente per il bullismo e Cyber bullismo

AUTORE. Redazione