Alle malelingue che pensano che la nomina della neo assessora Monia Rubbino sia legata a strategie e accordi per una candidatura certa alla presidenza del Libero Consorzio provinciale, il sindaco Giovanni Lentini risponde così: «Le elezioni provinciali non c’entrano nulla». Taglia corto il primo cittadino che nel pomeriggio di oggi ha risposto a CastelvetranoSelinunte.it dopo le polemiche nate a poche ore dalla nomina della Rubbino. Forza Italia s’è spaccata e il Pd, insieme a “Officina 24”, è andato all’attacco dell’Amministrazione. «Le polemiche sulla nomina della Rubbino sono un problema interno a Forza Italia – spiega il sindaco – la neo componente della Giunta è una giovane professionista che darà il giusto sostegno alla nostra azione di governo. Non capisco perché non dovrebbe dare un contributo positivo alla città…». Il sindaco, in poche parole, ha replicato anche al Pd e “Officina 24”: «Quello che scrivono le due forze politiche è solo un’analisi superficiale – ha detto Lentini – perché non conoscono in fondo tutto ciò che l’Amministrazione fa facendo. Gli eventi culturali e ludici che sono stati organizzati fanno crescere la comunità».

AUTORE. Redazione