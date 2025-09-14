La nuova tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel in Provincia di Trapani. Nell’episodio di questa sera, domenica 14 settembre, vedremo 4 hotel e 4 albergatori sfidarsi per aggiudicarsi il ruolo di migliore e ognuno di loro – Bruno Barbieri compreso – sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e, più in generale, l’ospitalità del proprio rivale. Si comincia con il fare il check in in struttura e dopo aver passato la notte, al momento del check-out, ogni concorrente è chiamato a votare – con un voto da 0 a 10 – le cinque categorie ormai diventate un must del programma, ovvero location, camera, colazione, servizi, prezzo.

Ecco gli Hotel Del Secondo Episodio in provincia di Trapani:

Villa Favorita

Luigi è il direttore un antico baglio di metà Ottocento, diventato struttura ricettiva 50 anni fa. Luigi ha due lauree, un master, parla 5 lingue e ha lavorato in giro per il mondo. È poi tornato in Sicilia, la sua terra, con l’obiettivo di promuoverla. L’hotel, di 3000 mq, si divide in due parti ovvero un resort formato da mini-appartamenti con servizi di un albergo tradizionale e una parte centrale costituita dalla villa, con 12 camere, ristrutturata con criteri conservativi, che ha mantenuto alcuni elementi originari come i pavimenti dell’800 ricavati da botti di legno.

Palazzo Gatto Art Hotel

Salvatore è il proprietario di Palazzo Gatto, un hotel a 4 stelle di 19 camere nel centro storico di Trapani; la struttura è nata dal recupero di un palazzo del ‘700, ristrutturato da un architetto locale e arredato con ceramiche di Santo Stefano di Camastra realizzate ad hoc. Nonostante l’origine antica del palazzo, l’hotel è modernissimo e ogni piano è differenziato da luci colorate diverse. La moderna SPA è fucsia, il primo piano è giallo, il secondo piano è arancione e il terzo piano è bianco e nero. Ci sono inoltre una cantina nell’ipogeo e un’altra zona relax con vasca idromassaggio sul rooftop.

Hotel San Michele

Giuliana è la general manager dell’Hotel San Michele, un 3 stelle che sorge in un palazzo antico del centro storico di Trapani. Giuliana è figlia di albergatori e dopo i suoi studi di hôtellerie ed esperienze lavorative all’estero, ha scelto di rientrare per portare avanti l’attività di famiglia. La struttura ha subìto un’attenta e minuziosa ristrutturazione che ha saputo coniugare perfettamente modernità e storicità. Le 21 stanze presenti si differenziano principalmente per grandezza e per arredi aggiuntivi, mantenendo le antiche maioliche recuperate, con un mix di toni tenui e colori vivaci.

Venere Di Erice Resort

Chiara è la proprietaria, insieme al marito, del Venere di Erice, un hotel 4 stelle situato a Valderice, a pochi km da Trapani. Il punto di forza dell’hotel è sicuramente il panorama; si affaccia infatti sul golfo di Bonagia, la vista è mozzafiato e sembra sia “sospeso nel cielo”. Oltre alle 62 camere troviamo una piscina all’aperto, un ristorante, una spa – con bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale e piscina riscaldata con idromassaggio – e uno “sky lounge bar”, uno dei fiori all’occhiello del resort.