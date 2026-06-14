Giornata di fuoco e fiamme, ieri, in provincia di Trapani, dove due enormi focolai si sono sviluppati sia nella zona tra Castelvetrano e Santa Ninfa, minacciando un vasto impianto fotovoltaico e poi il mega incendio vicino Montagna Grande, in località Ardigna. In quest’ultimo incendio sono stati impegnati sia i Vigili del fuoco che il Corpo Forestale e anche l’Aeronautica militare che ha fatto volare un elicottero HH139B dell’82° Centro SAR (Search and rescue, ricerca e soccorso) del 15° Stormo che ha effettuato più di 10 lanci in un’ora di volo (avendo operato solamente nelle ultime ore di luce della giornata). Tre sono state le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Trapani impegnate nelle operazioni di spegnimento e a protezione di abitazioni e ovili. Sul posto hanno operato anche 2 canadair e 2 elicotteri (compreso quello dell’Aeronautica). Per quanto riguarda l’incendio divampato tra Castelvetrano e Santa Ninfa, le fiamme sono state domate nel tardo pomeriggio di ieri (sabato).