La base scout “Ciuri di Zagara”, nell’ex bene confiscato a Giuseppe Grigoli e assegnato dal Comune agli scout Agesci di Castelvetrano, per il terzo anno consecutivo ha accolto bottega “Legalità viva”, il campo scout di 3 giorni per i ragazzi dai 17 ai 20 anni provenienti da tutta l’Italia. Sotto la guida dei capi campo Tiziana Cirabisi e Marco Venza, insieme allo staff, venti ragazzi hanno vissuto momenti intensi di legalità viva attraverso le attività che vengono fatte all’interno della base, ma anche presso “Abes” (via Seggio) dove è stato creato un orto biologico. Tra le attività vissute dai ragazzi anche l’ascolto delle testimonianze rese dal sindaco Giovanni Lentini, Sade Mangiaracina, ideatrice del concerto “A nome loro”, don Giuseppe Undari, di Filippo e Giovanni, figli di Gaspare Palmeri, un agente tecnico della Forestale di Castellammare del Golfo, vittima innocente di Cosa nostra, ucciso il 18 giugno 1991. Alcuni dei partecipanti al campo “Legalità viva” torneranno in estate per rendersi protagonisti delle attività che la base scout “Ciuri di Zagara” organizza, accogliendo giovani da tutta Italia.