In vista delle imminenti festività natalizie, la Regione Siciliana interviene nuovamente sul fronte dei trasporti aerei per contrastare il fenomeno del caro voli. Il governo regionale ha disposto un rimborso sui biglietti aerei per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027. Secondo quanto reso noto dal portale istituzionale della Regione Siciliana, l’agevolazione prevede un aumento sostanziale del contributo destinato ai cittadini che viaggiano da e verso l’Isola, per tutti i residenti in Sicilia, il tetto massimo del rimborso sale fino a 100 euro per un viaggio di andata e ritorno (pari a 50 euro a singola tratta).

Per le categorie agevolate e, quindi, per gli studenti, i cittadini con un Isee basso e le persone con disabilità pari o superiore al 67%, il contributo raddoppia, arrivando fino a 200 euro complessivi per andata e ritorno (100 euro a tratta). La misura copre i collegamenti aerei da e per tutti gli aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. Un aspetto rilevante del provvedimento riguarda la sua retroattività: il bonus potenziato sarà infatti applicabile anche ai titoli di viaggio già acquistati per la finestra temporale individuata tra dicembre e gennaio.

Come riportato da La Repubblica, gli esponenti delle opposizioni — tra cui Partito Democratico e Futuro Nazionale — hanno contestato l’efficacia strutturale della misura, bollando l’aumento dei bonus come uno “spot elettorale” incapace di risolvere alla radice il problema delle tariffe aeree da e per la Sicilia.