Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha abolito il bollo per auto piccole e medie e per i motocicli. Si attendono ora gli atti ufficiali. «I proventi del bollo vanno alle Regioni ma chiaramente non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro: trasferiremo alle Regioni la quota delle risorse che rappresenta per loro un mancato introito», ha detto la Meloni. La decisione è stata accolta con entusiasmo dai governatori regionali di centro destra. «Esprimiamo apprezzamento per la misura che esenta dal pagamento del bollo auto e moto una importante fetta di cittadini, sollevandoli da un onere amministrativo, burocratico e fiscale», dichiarano i presidenti della Regione Abruzzo Marco Marsilio, Basilicata Vito Bardi, Calabria Roberto Occhiuto, Lazio Francesco Rocca, Liguria Marco Bucci, Lombardia Attilio Fontana, Marche Francesco Acquaroli, Molise Francesco Roberti, Piemonte Alberto Cirio, Sicilia Renato Schifani, Veneto Alberto Stefani e della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Nello stesso tempo, «questo provvedimento alleggerisce anche le Regioni, che saranno ristorate dallo Stato per un importo equivalente, senza dover più affrontare l’incertezza legata alla riscossione e al recupero dell’evasione. È una misura che semplifica il rapporto tra cittadini e istituzioni e stabilizza le entrate delle Regioni nel rapporto con lo Stato».