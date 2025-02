Una bambina di 9 mesi è morta sbranata da un pit bull nella sua abitazione. E’ accaduto la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Il padre avrebbe riferito alla Polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere stata sbranata dal cane. La piccola è stata portata d’urgenza al pronto soccorso ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. La tragedia riaccende la questione sicurezza. I proprietari potrebbero avere bisogno di un “patentino” obbligatorio per i cani della tipologia dei terrier tipo bull e molossoidi, quali Pitbull, American Staffordshire, Bull Terrier, Cane corso, Dogo argentino e cani morfologicamente similari. Lo prevede, infatti, il progetto di legge al Parlamento “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità” presentato in Commissione Sanità presieduta da Patrizia Baffi (Fratelli d’Italia).

Il Plp contiene, inoltre, l’obbligo a carico dei proprietari di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni provocati a persone o ad altri animali dal proprio cane, di applicare museruola e guinzaglio quando l’animale si trova in luogo aperto al pubblico, in locali pubblici o su mezzi pubblici di trasporto e di segnalare il cane alle ATS competenti per territorio.

AUTORE. Redazione