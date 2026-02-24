«Il biglietto unico è una straordinaria opportunità per valorizzare, in maniera integrata, il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Con l’Archeopass si offre ai visitatori un’esperienze unica che attraversa millenni di storia, dall’antichità classica fino alle espressioni artistiche più innovative. È il simbolo di una visione condivisa: fare sistema, superare i confini cittadini e valorizzare le eccellenze della Sicilia occidentale. Elementi del progetto “Portami il futuro” che ci vede protagonisti come Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026». Così il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera ha commentato il lancio di Archeopass, il biglietto unico Selinunte-Segesta-Gibellina.

Dopo i biglietti integrati Sicilia dei templi, Palermo Pass, Agrigento Culture pass – strumenti che permettono ai visitatori di “attraversare” la parte occidentale dell’Isola, collegando templi e musei, giardini botanici e cattedrali – CoopCulture lancia un nuovo strumento, scommettendo ancora una volta sulla rete, sulla sinergia tra siti e istituzioni culturali, pubblico e privato. L’Archeopass prevede un ingresso in ciascuno dei due Parchi archeologici, Segesta e Selinunte, spendibile nell’arco di una settimana (costo: 25,40 euro/ ridotto 14,20 euro); presentando l’Archeopass, si potrà acquistare il biglietto ridotto nei siti museali di Gibellina. Dal 1° marzo si acquista sul sito www.coopculture.it