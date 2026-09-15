La Guardia di finanza di Trapani ha sequestrato 13.000 articoli di bigiotteria, tra i quali bracciali, collane e orecchini, esposti in vendita in un negozio di San Vito Lo Capo, in assenza di etichettatura e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana relative ai materiali impiegati, al paese d’origine e al produttore o importatore, in violazione del Codice del consumo. L’assenza di tali informazioni, oltre che un illecito amministrativo, costituisce un concreto rischio per la salute dei consumatori; infatti, dietro alla mancata indicazione della provenienza dei prodotti, si celano sovente imprese produttrici prive di scrupoli che, per abbattere i costi di produzione e operare una concorrenza sleale alle imprese oneste, utilizzano materie prime di pessima qualità se non addirittura nocive e non rispettano i rigorosi standard di produzione imposti dalle norme europee e nazionali. Il gestore dell’attività è stato multato.