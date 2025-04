Il prossimo 25 aprile, ore 12, la poetessa castelvetranese Bia Cusumano, parteciperà all’evento “Nel cuore della parola. Storie di donne che scrivono il mondo” al palco della Cattedrale, nell’ambito della 10a edizione di “La via dei librai”. L’incontro, interamente dedicato alla scrittura femminile, vedrà la partecipazione di Gabriella Genisi (autrice della serie Lolita Lobosco), Sara Belmonte, Alessia Cannizzaro, Marilena La Rosa e Manuela Mignemi, che discuteranno di come la parola possa diventare uno strumento di cambiamento e visione del mondo.

“Sono molto onorata di essere invitata a un evento tanto prestigioso e di poter dare la mia voce in uno spazio che unisce scrittura e impegno sociale. È un’occasione per celebrare la forza della parola e riflettere sul ruolo delle donne nel panorama culturale contemporaneo, in un connubio indissolubile tra talento e visione, insieme ad autrici di grande prestigio”, ha detto Bia Cusumano. A moderare l’evento saranno Salvatore Requirez e Isidoro Farina, noti per il loro impegno nella promozione della cultura. Antonella Giotti e Fabrizio Giotti daranno voce ai testi selezionati.