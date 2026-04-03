Una mozione per valorizzazione i terreni comunali e i beni confiscati mediante la concessione a imprenditori agricoli. A presentarla è stata la consigliera comunale Enza Viola, da poco transitata al Psi. La consigliera si rifà ai recenti indirizzi istituzionali e agli accordi tra l’Agenzia nazionale per i beni confiscati e il Ministero dell’agricoltura che promuovono il riutilizzo produttivo dei terreni confiscati, con particolare attenzione all’imprenditoria agricola. Da qui la sollecitazione da parte di Enza Viola nei confronti dell’Amministrazione comunale affinchè possa «predisporre bandi pubblici per la concessione dei terreni di proprietà comunale e di quelli provenienti da beni confiscati, prevedendo forme di concessione gratuita (comodato d’uso) o locazione a canone agevolato, nel rispetto della normativa vigente». Per la Viola è necessario prevedere, all’interno dei bandi, criteri di priorità per giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, sia singoli sia in cooperative/associazioni, che dimostrino adeguate competenze, strumenti e capacità organizzative.