Aiutare i nuclei familiari da un lato nell’acquisto di beni di prima necessità, dall’altro per i farmaci da banco, ossia quelli per i quali non c’è bisogno della ricetta del medico. Sono questi gli obiettivi del progetto “Misure di solidarietà alimentare e farmaceutica tramite assegnazione di voucher a sostegno di nuclei in condizioni di povertà” messo in campo dal Comune di Castelvetrano (come ente capofila) per i paesi del Distretto sanitario 54 (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa). La somma disponibile per il progetto – 130 mila euro – è stata assegnata dalla quota servizi Fondo povertà (anno 2017) del Ministero del lavoro. A disposizione di chi ha i requisiti per poter accedere al progetto ci sono voucher fino a 250 euro che si potranno utilizzare sia per l’acquisto nei supermercati che nelle farmacie e parafarmacie convenzionate.

I beneficiari devono avere come requisiti: essere residenti in uno dei paesi del Distretto, un ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.140 euro e non devono già godere dell’assegno di inclusione. L’ufficio Servizi sociali del Comune ha messo a disposizione due piattaforme: una per l’accreditamento delle attività commerciali e un’altra per il cittadino, invece, che potrà presentare la domanda. C’è tempo sino al 5 dicembre, ore 13. Informazioni: 092482931.