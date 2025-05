Le BB cream, abbreviazione di “Blemish Balm” o “Beauty Balm”, sono diventate in pochi anni un prodotto imprescindibile nella routine quotidiana di molte persone. Nate in Germania come soluzione post-trattamento dermatologico per proteggere e uniformare l’incarnato, queste creme hanno trovato grande diffusione soprattutto in Asia, dove sono state perfezionate e trasformate in veri e propri trattamenti di bellezza completi. Oggi sono disponibili in molteplici formulazioni e tonalità, adatte a pelli diverse e a molteplici esigenze, grazie alla loro capacità di unire in un unico gesto idratazione, protezione solare, copertura e trattamento.

Le funzioni principali delle BB cream

Uno dei motivi per cui le BB cream si sono imposte nel panorama cosmetico è la loro versatilità. Offrono una copertura leggera o media che permette di uniformare l’incarnato senza appesantire la pelle, rendendole ideali per chi cerca un effetto naturale. In genere, contengono ingredienti idratanti, antiossidanti, agenti lenitivi e filtri solari. Alcune versioni sono arricchite con sostanze come acido ialuronico, niacinamide o peptidi, che apportano benefici a lungo termine alla pelle.

È importante capire quando mettere una cream di questo tipo nella propria routine. Generalmente, la BB cream viene applicata dopo la detersione e l’eventuale siero, ma può anche sostituire la crema idratante e il fondotinta nei periodi più caldi o nelle giornate in cui si desidera un effetto leggero. La sua natura ibrida consente di risparmiare tempo senza rinunciare alla cura della pelle.

L’evoluzione della BB cream: dalla Corea al mondo

Il successo globale delle BB cream è dovuto in gran parte alla loro diffusione nel mercato asiatico, in particolare in Corea del Sud. La BB cream coreana ha rappresentato una vera rivoluzione nel mondo della cosmesi, ponendo l’accento non solo sull’aspetto estetico, ma anche sulla salute della pelle. Le formulazioni coreane si caratterizzano per la presenza di ingredienti naturali, texture leggere e un finish luminoso, ma naturale.

Le BB cream prodotte in Corea tendono a includere anche funzioni di trattamento anti-età e schiarente, molto apprezzate dal pubblico asiatico. Inoltre, la ricerca cosmetica in Corea ha spinto i brand occidentali a riformulare i propri prodotti per offrire soluzioni sempre più complete e performanti.

Quante tipologie di BB cream esistono?

La varietà di BB cream attualmente in commercio è estremamente ampia. Alcune sono pensate per pelli giovani, con texture più leggere e una copertura minima. Altre sono formulate per le pelli mature, con proprietà rimpolpanti e pigmenti riflettenti che migliorano l’aspetto delle rughe. Esistono versioni opacizzanti per le pelli grasse, arricchite con estratti sebo-regolatori, e BB cream idratanti e nutrienti per le pelli secche e sensibili.

Una categoria a parte è rappresentata dalle BB cream con protezione solare elevata, che trovano grande utilità durante l’estate o nei climi particolarmente soleggiati. Alcuni prodotti arrivano a SPF 50, offrendo una barriera efficace contro i raggi UV senza necessità di applicare un solare a parte. Esistono inoltre BB cream colorate con sottotoni caldi, freddi o neutri, in grado di adattarsi a diverse carnagioni, anche se la scelta può risultare ancora limitata per alcuni fototipi.

BB cream, CC cream e DD cream: le differenze

Nel tempo, l’evoluzione delle BB cream ha portato alla nascita di altri prodotti simili, spesso identificati con sigle diverse. Le CC cream (Color Correcting) si concentrano maggiormente sulla correzione cromatica dell’incarnato, aiutando a neutralizzare rossori, discromie o zone grigiastre. Sono indicate soprattutto per le pelli con tendenza acneica, rosacea o con macchie solari.

Le DD cream (Daily Defense o Dynamic Do-All) rappresentano un ulteriore sviluppo: coniugano le funzioni delle BB e CC cream con un’azione protettiva rinforzata, spesso destinata a pelli mature o molto esigenti. Tuttavia, nonostante le differenze terminologiche, molte formule moderne tendono a includere più funzioni insieme, rendendo meno netta la distinzione tra le categorie.

Come scegliere la BB cream più adatta

La scelta della BB cream ideale passa dall’osservazione attenta delle proprie esigenze cutanee. Chi ha una pelle impura o tendente al lucido potrebbe optare per una formulazione oil-free con effetto opacizzante. Al contrario, chi presenta secchezza o sensibilità dovrebbe orientarsi verso creme arricchite con principi attivi lenitivi e idratanti.

Anche la scelta della tonalità è cruciale: molte BB cream si adattano al tono naturale della pelle, ma per un risultato più armonioso è sempre consigliabile testare il prodotto direttamente sul viso, in particolare nella zona tra mandibola e collo. La consistenza della crema influisce sull’effetto finale: una texture fluida è più adatta per un look naturale e leggero, mentre una più compatta offre maggiore coprenza.

Infine, è utile controllare la presenza o meno di filtri solari nella formulazione. Chi vive in zone con forte esposizione solare o pratica attività all’aperto dovrebbe privilegiare una BB cream con protezione alta, mentre per la vita in ufficio o in inverno può bastare una protezione SPF 15 o 20.

AUTORE. Claudia Bianco