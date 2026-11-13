Interviene anche il deputato regionale all’Ars Giuseppe Bica (FdI) a difesa della comunità di Campobello di Mazara, definita lunedì scorso, durante la trasmissione “Lo Stato delle cose” su Rai3, come la «fogna d’Italia». Le parole sono state pronunciate dal medico anatomopatologo Roberto David, già in servizio all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Il camice bianco nel 2022 refertò, in poco meno di 48 ore, l’istologico di Andrea Bonafede, alias di Matteo Messina Denaro quando ancora era latitante. «Campobello è una comunità di dodicimila persone che, lontano dai riflettori, lavora, educa i propri figli e tiene in vita imprese e associazioni. Nessuno ha il diritto di ridurla a un insulto in prima serata», scrive sulla propria Fanpage il deputato Bica.

L’onorevole si è detto vicino al sindaco Daniele Mangiaracina e ai suoi concittadini: «insieme a loro chiedo le pubbliche scuse da parte del medico David». «Matteo Messina Denaro ha trascorso lì gli ultimi anni di latitanza, ma i campobellesi non hanno scelto di averlo tra loro. Chi lo ha coperto deve risponderne fino in fondo. Mettere l’intero paese sul banco degli imputati, però, fa un torto proprio a chi la mafia la contrasta ogni giorno con l’onestà, la scuola e l’impegno civile. Campobello ha già pagato un prezzo altissimo e oggi merita rispetto e opportunità, non nuovi stigmi», conclude Bica.