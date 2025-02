Importante traguardo per la giovanissima coppia di ballo castelvetranese composta da Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano: i due ballerini hanno partecipato ai Campionati italiani assoluti di danza sportiva vincendo la medaglia d’oro. La competizione si è svolta a Riccione lo scorso weekend e i due ballerini hanno gareggiato nella disciplina “danze latine” della FIDESM, nella categoria 14/15. I due, grazie a questo risultato ottenuto, entreranno di diritto alla cerimonia di premiazione campioni che si terrà a Roma presso il salone d’Onore del CONI rappresentando l’Italia e quindi, la città di Castelvetrano al prossimo Mondiale che si terrà a Sibiu (in Romania) il 2 novembre. I due allievi sono stati preparati dalla scuola di ballo “Soul Dancing” di Castelvetrano, seguita dai maestri Giovanni Cusumano e Rosy Bonomo e con la preziosa collaborazione dei maestri Mario Cecinati e Sara Messina Denaro.

Nella stessa competizione di Rimini, inoltre, hanno raggiunto il titolo di vice campioni italiani assoluti 10 balli un grande traguardo in prospettiva dei mondiali. «La finale era difficilissima e anche se Bartolomeo e Asia erano i più piccoli in gara, sono stati impeccabili nella performance, conquistando i giudici e facendo la differenza in pista, tutto il palazzetto di Riccione tifava per noi, racconta il maestro Cusumano. Adesso che su di loro si sono accesi i riflettori come atleti Nazionale, non ci rimane che continuare a lavorare sodo con la dedizione e l’impegno di sempre in questi lunghi 6 anni di sacrifici gioie e dolori adesso testa al mondiale la bandiera tricolore è una grande responsabilità».







AUTORE. Redazione