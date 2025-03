Un barcone di legno utilizzato, con molta probabilità, da migranti per arrivare sulle coste italiane, è stato trovato stamattina sull’arenile ovest della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. L’imbarcazione di colore azzurro si trova a quasi 1 chilometro dalla torre saracena. A bordo sono visibili sacchetti, cartoni di succhi di frutta, scarpe e vestiti, prove che il mezzo sia stato utilizzato per una traversata. È presumibile che si tratti di un ennesimo sbarco fantasma dopo quelli che sono avvenuti l’inverno scorso, sempre sulla costa fra Tre Fontane e Triscina, con barconi costruiti in metallo e poi abbandonati sulla spiaggia.

AUTORE. Redazione