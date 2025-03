Al via le registrazioni per l’Open Day del progetto “Natural Scoprendo”, percorsi laboratoriali inclusivi per scoprire la natura attraverso attività sensoriali ludico e ricreative. Il progetto promosso da I Locandieri e Kaleido è rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni, anche con bisogni speciali. Sono previste escursioni nella natura, merenda genuina, laboratori sensoriali e tante altre attività. Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 marzo dalle ore 15:00 alle 18:00 presso ABES (Agricoltura Biologica Etica e Sociale) in Via delle Mimose a Castelvetrano. Per info e prenotazioni contattare Giulia al numero 3270460410. L’ingresso è gratuito.

La natura è una risorsa fondamentale per il benessere umano, e il suo valore risiede non solo nell’offrire uno spazio per il gioco e l’esplorazione, ma anche nel poter stimolare in modo profondo i sensi e favorire lo sviluppo delle capacità cognitive e sociali. In particolare, l’educazione dei bambini nei primi anni di vita può trarre grande beneficio da un incontro diretto con l’ambiente naturale, che stimola un apprendimento esperienziale e sensoriale.

Il percorso laboratoriale “E’ tempo di… conoscere la natura con i 5 sensi” nel quale si inserisce l’Open day di sabato 22 marzo, rappresenta un esempio perfetto di come sia possibile avvicinare i bambini al mondo naturale, facendo leva sulla loro curiosità innata e sull’interazione diretta con l’ambiente circostante. Questo approccio è particolarmente efficace per bambini di età compresa tra 3 /8 anni, poiché in questa fase dello sviluppo, i piccoli sono in grado di esplorare e comprendere il mondo attraverso i sensi, favorendo una connessione autentica e coinvolgente con la natura.

Le esperienze sensoriali vissute dai bambini nella natura sono fondamentali per stimolare il loro sviluppo e per creare una base di apprendimento che coinvolga tutte le aree del cervello. Ognuno dei cinque sensi offre un’opportunità unica per esplorare e comprendere il mondo che ci circonda. La vista, ad esempio, permette di osservare colori e forme che arricchiscono la conoscenza visiva del bambino. L’udito sensibilizza il bambino ai suoni naturali, sviluppando la capacità di ascolto attivo, un’abilità fondamentale per la comunicazione. Il tatto, attraverso il contatto con materiali naturali come sabbia, pietre o muschio, aiuta i bambini a differenziare le texture e a riconoscere le caratteristiche fisiche degli oggetti. L’olfatto, che spesso è sottovalutato, è altrettanto importante, poiché permette ai bambini di esplorare i profumi della natura, stimolando la memoria olfattiva e favorendo il riconoscimento di odori specifici. Infine, il gusto consente ai bambini di conoscere i sapori naturali, stimolando il palato e promuovendo un rapporto sano con il cibo.

Attraverso esperienze semplici ma intense come queste, i bambini non solo imparano a conoscere e apprezzare la bellezza e la diversità della natura, ma sviluppano anche importanti competenze cognitive, sociali e motorie.

In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici e da una crescente dipendenza dalle tecnologie, il contatto diretto e lento con la natura offre ai bambini l’opportunità di rallentare, di vivere nel momento presente e di riscoprire una connessione profonda con il mondo che li circonda. La natura ci invita, infatti, a fermarci e ad ascoltare, a osservare i piccoli cambiamenti che accadono intorno a noi e a riflettere su ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo, annusiamo e gustiamo. Questo tipo di approccio è essenziale per il benessere psicologico dei bambini, poiché permette loro di sviluppare una consapevolezza corporea e una presenza mentale che li aiuta a crescere equilibrati e sereni.

L’invito a “fare con lentezza” si traduce in un approccio educativo che non solo valorizza la natura come ambiente di apprendimento, ma che incoraggia anche i bambini a ritagliarsi spazi di silenzio e riflessione, lontano dal caos quotidiano. Il tempo che trascorrono all’aria aperta diventa, quindi, anche un tempo di crescita interiore, in cui i bambini possono imparare a essere presenti e a riflettere su sé stessi e sul mondo naturale.

Le attività sensoriali in natura non solo stimolano i singoli sensi, ma promuovono anche la socializzazione tra i bambini. Durante le passeggiate esplorative, ad esempio, i bambini sono chiamati a interagire tra loro, a scambiarsi osservazioni, a fare domande e a riflettere insieme sui fenomeni naturali. Questi momenti di condivisione favoriscono l’apprendimento sociale e la cooperazione, oltre a stimolare la comunicazione e la capacità di ascoltare e rispondere alle esperienze altrui. La natura diventa così anche un luogo di incontro, un punto di riferimento che unisce i bambini attraverso il gioco e la scoperta comune.

Il percorso che porta i bambini a scoprire la natura attraverso i cinque sensi è un’opportunità educativa preziosa, che va ben oltre la semplice acquisizione di conoscenze. Essa consente ai bambini di sviluppare competenze sensoriali, motorie e sociali, rafforzando nel contempo il loro legame con l’ambiente naturale. In questo processo, la lentezza e l’ascolto consapevole diventano strumenti fondamentali per riscoprire la bellezza del mondo naturale e per favorire una crescita sana e equilibrata.

Investire in esperienze che stimolino il contatto diretto e sensoriale con la natura è quindi una scelta fondamentale per costruire un futuro più consapevole, in cui i bambini possano crescere rispettando e apprezzando l’ambiente che li circonda, sviluppando al contempo una visione più profonda di sé e delle proprie relazioni sociali.

“E’ tempo di…” è una delle modalità che La cooperativa I Locandieri con l’associazione Kaleido A.P.S ha scelto per restituire il bene confiscato alle nuove generazioni, saranno le attività e i percorsi educativo/ambientali a rendere l’esperienza memorabile.

La cooperativa sociale I Locandieri rappresenta un esempio significativo di come un bene confiscato possa diventare un veicolo di cambiamento sociale e di riscatto di un territorio. L’inclusione di persone svantaggiate, disabili e migranti, nel percorso produttivo, non solo favorisce la loro realizzazione personale, ma arricchisce anche la comunità, creando un forte senso di appartenenza e identità condivisa. Così, ogni prodotto della cooperativa diventa portatore di un messaggio più ampio, un racconto di speranza e di rinascita per una Sicilia che guarda al futuro, senza dimenticare il proprio passato.

Attraverso la gestione di terreni liberi dalla mafia, la cooperativa I Locandieri promuove pratiche agricole sostenibili, biologiche e a Km0, contribuendo anche a costruire una comunità più coesa e inclusiva. Ecco che ABES (Agricoltura Biologica Etica e Sociale), il nostro marchio, simboleggia l’ impegno verso un modello di sviluppo alternativo, che mette al centro la legalità, la responsabilità sociale e la valorizzazione delle risorse locali.

La coltivazione in biologico di prodotti ortofrutticoli fanno riscoprire i sapori autentici della terra siciliana, un’alimentazione sana che sostiene al contempo la biodiversità, la tradizione agricola del territorio, il rispetto della stagionalità.

In questo contesto, il modello di green economy adottato dalla cooperativa non mira al massimo profitto, ma a ridurre l’impatto ambientale e sociale delle attività agricole. Utilizzando imballaggi riciclabili e pratiche agricole sostenibili, I Locandieri dimostrano che è possibile unire sviluppo economico e rispetto per l’ambiente. I Locandieri e il marchio ABES incarnano un modello di agricoltura che si propone di produrre cibo di alta qualità, sicuro e tracciabile, costruendo relazioni, valorizzando il territorio e promuovendo un futuro migliore per tutti.

