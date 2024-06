A un anno dall’elezione, il consigliere comunale di Santa Ninfa Alberto Balsamo lascia la lista “Insieme per Santa Ninfa” (era capogruppo) e si dichiara indipendente. Balsamo, di matrice politica legata al centro destra e tesserato in FdI, ha ribadito «l’avvio di un’attenta fase di analisi politica e di riflessione personale». «Non pensavo di dover affrontare direttamente una situazione politica così complessa, determinata come ben sappiamo da un risultato elettorale senza precedenti», dice in una nota. Balsamo, che ora lavora in Sicilia orientale, chiarisce che «non posso deludere i miei elettori che in questi mesi mi hanno inviato messaggi di stima e di affetto». E dice, altresì, che dietro la scelta di dichiararsi indipendente non c’è nessuna speculazione o strumentalizzazione: «Non ho alcun conto in sospeso da risolvere, a livello personale o politico, con nessuno dei componenti del gruppo, alcuni dei quali peraltro, sono e rimarranno per me, amici ancor prima che colleghi consiglieri».