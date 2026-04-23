In vista della nuova stagione estiva, ormai alle porte, il Baglio Trinità di Castelvetrano cerca figure da assumere per le attività in cucina (aiuto cuoco, chef di partita, commis di cucina). Immerso in uno scenario suggestivo, il Baglio Trinità è tra le più rinomate sale ricevimento, con servizi di qualità eccellente. La famiglia Saporito, titolare della struttura, cerca persone, anche senza esperienza ma con grande determinazione, disposte a far parte di un importante staff di professionisti. Si offre ottima retribuzione. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae all’indirizzo email bagliotrinita@libero.it. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91