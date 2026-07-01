Il Baglio Trinità di Castelvetrano cerca personale da assumere per le attività in cucina, nello specifico un addetto alle stoviglie. Immerso in uno scenario suggestivo, il Baglio Trinità è tra le più rinomate sale ricevimento, con servizi di qualità eccellente. La famiglia Saporito, titolare della struttura, cerca persone, anche senza esperienza ma con grande determinazione, disposte a far parte di un importante staff di professionisti. Si offre ottima retribuzione. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae all’indirizzo email bagliotrinita@libero.it. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91