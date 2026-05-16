Azienda faunistico-venatoria di Castelvetrano ricerca figure da assumere ed inserire nel proprio organico. Nello specifico la ricerca è rivolta alle seguenti figure: trattorista, manutentore, muratore. Valore aggiunto alle figure è la detenzione del porto d’armi uso caccia. L’azienda opera in un vasto terreno nel territorio di Castelvetrano. Si richiede serietà e professionalità. Chi fosse interessato può contattare i numeri: 3899988303/ 3668799356. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.