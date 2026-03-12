Azienda agricola di Castelvetrano ricerca un trattorista per inserimento immediato. Ecco l’annuncio del titolare: “Se conosci la terra e sai guidare davvero, questo è il posto giusto”. Cosa viene offerto: Contratto Garantito: Assunzione con contratto annuale (non cerchiamo qualcuno solo per la stagione). Stabilità: Paga puntuale e ambiente di lavoro serio. Attrezzatura: Mezzi agricoli pronti all’uso.

Cosa cerchiamo in te: Esperienza Vera: Devi saper manovrare il trattore con sicurezza. Mano esperta nell’Uliveto: Cerchiamo qualcuno che conosca i lavori tipici tra gli ulivi (trinciatura, trattamenti, concimazione, etc) Voglia di fare: Cerchiamo una persona affidabile che tratti i mezzi come se fossero suoi.

CLICCA QUI per inviare il curriculum vitae con i tuoi contatti, le tue esperienze e descrivendo ciò che sai fare. Se il tuo profilo risulterà compatibile, sarai ricontattato per conoscerti ed eventualmente per una prova sul campo.”

Sede di lavoro: Castelvetrano (TP)

Destinatario Email: lavoro.castelvetrano@gmail.com

Oggetto Email: Azienda Agricola 2026

ATTENZIONE: è importante indicare correttamente l’oggetto

NON è possibile inviare la candidatura tramite whatsapp o telefonicamente

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77).

È garantita assoluta riservatezza in tutte le fasi